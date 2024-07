Dal fioretto di Marini alle bracciate di Ceccon e Pilato: il calendario olimpico di lunedì 29 luglio

© Getty Images

Terza giornata sempre all'insegna della scherma e del nuoto per l'Italia ai Giochi Olimpici Estivi in corso a Parigi dove gli azzurri proveranno a conquistare l'oro in due specialità particolarmente favorevoli. Nel primo caso tutti gli occhi saranno puntati su Tommaso Marini che nella serata di lunedì 29 luglio cercherà di confermare il numero 1 nel fioretto, mentre nel secondo le aspettative sono rivolte a Thomas Ceccon e Benedetta Pilato che punteranno tutto sui 100 metri dorso e rana.