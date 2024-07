Olimpiadi 2024, nuoto: Ceccon leggendario, è oro nei 100 dorso

PARIGI 2024

Il classe 2001 rimonta nella seconda metà di gara e vince in 52"00 davanti a Xu e Murphy

Ceccon è mostruoso: è campione olimpico dei 100 dorso





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Arriva ancora dal nuoto un oro per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: Thomas Ceccon vince la finale dei 100 metri dorso maschili, regalando alla spedizione azzurra la seconda vittoria dopo quella di Martinenghi. L'azzurro chiude la gara in 52"00 grazie a una grande rimonta, che gli permette di battere il cinese Xu (52"32) e l'americano Ryan Murphy (52"39).

Vedi anche parigi 2024 Il nuoto italiano celebra la spavalderia di Thomas Ceccon: "Ho preparato questa gara in ogni minimo dettaglio"

Thomas Ceccon è nella storia: il suo oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 metri dorso è il secondo per la spedizione azzurra in Francia, dopo quello di Martinenghi. Un successo strepitoso, soprattutto per la rimonta del 23enne vicentino dopo un avvio a rilento. Al termine dei primi 50 metri, infatti, il detentore del record del Mondo è in svantaggio di 22 centesimi (25"10), con Xu e Murphy davanti.

Ma la seconda vasca e la bracciata di Ceccon fanno la differenza: con una grande rimonta, anticipa il cinese, che si deve accontentare dell'argento, e l'americano, che si mette al collo la medaglia di bronzo. Ceccon chiude in 52"00, 4 centesimi in più rispetto al suo record del Mondo, ma è un dettaglio irrilevante: è la quarta medaglia alle Olimpiadi, la seconda a Parigi dopo la 4x100 metri stile libero insieme a Miressi, Conte Bonin e Frigo.