Tennis: Jasmine Paolini avanza agli ottavi, secco 2-0 su Linette

PARIGI 2024

La numero 5 al mondo batte 6-4, 6-1 la polacca: l’azzurra costruisce il suo successo in battuta, alzando il livello nel secondo set

Altra giornata positiva ai Giochi Olimpici per Jasmine Paolini nel singolare femminile: l’azzurra supera infatti 6-4, 6-1 Madga Linette e avanza agli ottavi. La toscana gioca un primo set pressoché perfetto a servizio, riuscendo a strappare due break e subendone soltanto uno in risposta dalla polacca. Nel secondo set, la tennista italiana alza il livello e ruba tre volte il servizio all’avversaria, chiudendo la partita in 1h23’.

Unica italiana rimasta ancora in gara nel singolare femminile (dopo aver battuto Ana Bogdan), Paolini spinge fin da subito nel secondo turno contro Magda Linette, procurandosi due palle break già nel primo game: la polacca riesce però ad annullarle entrambe, tenendo il turno di battuta. Il servizio passa quindi alla toscana, che chiude i suoi primi due turni in battuta lasciando sempre a zero l’avversaria: Paolini sale poi in vantaggio 3-2 con il break nel quinto game, ma subisce l’immediato controbreak che rimette il match in parità. L’azzurra continua a macinare punti in battuta, ma deve attendere fino al nono game per rompere nuovamente l’equilibrio: secondo break e nuovo vantaggio per 5-4. È il primo turning point dell’incontro: Paolini serve per il set e sfrutta immediatamente l’occasione, chiudendo 6-4 con l’ennesimo game perfetto a servizio, in cui riesce a lasciare ancora una volta a zero Linette.

Nel secondo set, l'azzurra si porta subito in vantaggio con il break del 2-1 e poi scappa via definitivamente con quello del 4-1. Linette si spegne, dopo un primo set ben giocato, e Paolini non si lascia pregare: l'azzurra mette la freccia, trafigge la polacca in battuta e si crea un vantaggio che diventa incolmabile. La toscana trova quindi il terzo break del set e chiude con un perentorio 6-1. Altra prova convincente per il talento del tennis azzurro, che agli ottavi di finale affronterà la vincente del match tra Haddad Maia e Schmiedlova.