 Pallanuoto, esordio amaro per il Setterosa: vince la Francia in rimonta

PARIGI 2024

Tanti rimpianti per le azzurre, che sbagliano quattro rigori e si fanno sorpassare dalle transalpine nel finale: 9-8 il risultato

© Getty Images Dopo la vittoria del Settebello sugli Usa, non va altrettanto bene al Setterosa, che apre la sua avventura ai Giochi Olimpici di Parigi con una sconfitta: vincono 9-8 le padrone di casa della Francia, in una partita che vede le azzurre sbagliare troppo quando conta. Le ragazze di Silipo guidano l’incontro per larghi tratti, ma sbagliano quattro rigori e cedono il passo nel finale. Ora sarà necessario riprendere subito contro gli Stati Uniti.

Reduce da una medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali di Fukuoka nel 2023, il Setterosa si presenta a Parigi con la speranza di conquistare un altro metallo prezioso, ma inizia male il proprio cammino nel gruppo B contro la Francia padrona di casa. Le azzurre di Carlo Silipo partono molto aggressive e chiudono il primo quarto in vantaggio per 3-1. L’Italia sbaglia due rigori con Marletta e Bianconi e le francesi passano avanti con il penalty di Vernoux: il Setterosa è però decisamente aggressivo in attacco e, approfittando di due espulsioni, risponde con i gol di Picozzi, Bettini e Bianconi. In apertura di secondo parziale, l’Italia si concede qualche disattenzione difensiva di troppo e la Francia ne approfitta: doppietta di Dhalluin e gol di Hertzka. Le ragazze di Silipo si ricompongono e trovano altre tre reti con Galardi, Tabani e Marletta (su rigore), chiudendo il primo tempo in vantaggio 6-4 (dopo un altro rigore sbagliato da Bianconi).

La ripresa all’Aquatics Centre si apre con una traversa di Vernoux: la Francia trova poi il gol con Andres, brava concretizzare un’azione giocata in superiorità numerica. Le padrone di casa pareggiano quindi con Guillet (6-6): la transalpina trafigge Condorelli con uno splendido destro dalla distanza sotto l’incrocio. Un gol di Giustini consente però all’Italia di chiudere il terzo quarto in vantaggio 7-6. Si entra negli ultimi otto minuti di gara e Rycraw para un altro rigore a Marletta: Andres pareggia allora il risultato e la Francia va poi avanti 8-7 con il rigore di Dhalluin. Arriva quindi la rete del k.o. di Vernoux, resa meno amara dal gol di Bianconi: 9-8 il risultato finale per le francesi. La prossima partita in programma per l’Italia sarà contro gli Stati Uniti, mercoledì 31 luglio. Seguiranno poi le sfide a Grecia (2 agosto) e Spagna (4 agosto).