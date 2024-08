Parigi 2024, i risultati di tutte le gare del 1° agosto

PARIGI 2024

I Giochi Olimpici entrano sempre più nel vivo: il resoconto della quinta giornata di gare dell'Olimpiade targata Francia

22:14 NUOTO, 4x200 SL FEMMINILE: ORO ALL'AUSTRALIA

Oro per l'Australia nella staffetta 4x200 stile libero femminile, ultima finale di giornata. O'Callaghan, Pallister, Throssel e Titmus hanno dominato la gara, battendo Stati Uniti e Cina. Migliorato anche il record olimpico.

22:02 NUOTO, RAZZETTI IN FINALE NEI 200 MISTI

Alberto Razzetti si è qualificato per la finale dei 200 misti: l'azzurro ha chiuso in 1'57''10 la sua semifinale ed è approdato all'atto conclusivo con il 7° tempo. Terza finale individuale di questa olimpiade per lui.

21:39 SCHERMA, ITALIA D'ARGENTO NEL FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE

Arianna Errigo lotta come una leonessa, vince 7-5 l'ultimo assalto contro Scruggs, ma non riesce a colmare lo svantaggio maturato negli assalti precedenti. L'oro va agli Stati Uniti (45-39), l'Italia deve accontentarsi dell'argento. È la sedicesima medaglia della spedizione per gli azzurri.

21:30 SCHERMA, ITALIA-USA 32-40 DOPO OTTO ASSALTI

Alice Volpi ottiene un'altra vittoria parziale (6-5), ma Lee Kiefer chiude l'assalto sul 32-40 in favore degli Usa. Le americane sono a cinque stoccate dall'oro nella finale del fioretto femminile a squadre.

21:22 TENNIS, DJOKOVIC BATTE TSITSIPAS: IL SERBO AVVERSARIO DI MUSETTI IN SEMIFINALE

Sarà Novak Djokovic l'avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale del torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il serbo, numero 1 del seeding, ha battuto nei quarti in due set il greco Stefanos Tsitsipas, numero 8, con il punteggio di 6-3, 7-6 (3). Sarà la rivincita della semifinale di Wimbledon vinta da Djokovic proprio sull'azzurro Musetti. Nell'altra semifinale di Parigi, lo spagnolo Carlos Alcaraz affronterà il canadese Felix Auger Aliassime.

21:18 NUOTO, DOUGLAS TRIONFA NEI 200 RANA FEMMINILI

La statunitense Kate Douglas ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 200 rana femminili. Argento alla sudafricana Smith, bronzo per l'olandese Schouten.

21:16 SCHERMA, ITALIA-USA 25-30 DOPO SEI ASSALTI

Ancora un buon assalto per Alice Volpi, questa volta contro Lauren Scruggs: l'azzurra vince 6-5, ma gli Usa chiudono l'assalto 25-30 conservando un vantaggio consistente nella finale del fioretto a squadre femminile.

21:08 TIRO CON L'ARCO, MUSOLESI FUORI AI SEDICESIMI

Niente da fare per l'azzurro Federico Musolesi, impegnato nel torneo Olimpico individuale maschile di tiro con l'arco: ai 32esimi supera 6-4 lo sloveno Ziga Ravnikar, Ai 16esimi, però, cede contro il sudcoreano Kim Je Deok 4-6.

21:06 SCHERMA, ITALIA-USA 19-25 DOPO CINQUE ASSALTI

Assalto complicato per Arianna Errigo contro la riserva degli Stati Uniti, Maia Mei Weintraub, nella finale del fioretto a squadre femminile. Le americane ampliano il loro vantaggio quando mancano quattro assalti alla fine.

20:57 NUOTO: DEPLANO IN FINALE NEI 50 SL, ZAZZERI FUORI

Leonardo Deplano vola in finale nei 50 stile libero con il terzo tempo in semifinale (21''50). Eliminato purtroppo Lorenzo Zazzeri, solo quinto nella sua semifinale (21''83) e dodicesimo complessivo.

20:50 SCHERMA, ITALIA-USA 12-15 DOPO TRE ASSALTI

Buona manche di Alice Volpi contro Jacqueline Dubrovich nella finale del fioretto femminile a squadre: l'azzurra vince l'assalto 7-5, gli USA restano in vantaggio 15-12.

20:44 NUOTO: MCINTOSH ORO NEI 200 FARFALLA DONNE, KOS VINCE I 200 DORSO UOMINI

La canadese Summer McIntosh ha vinto l'oro nei 200 farfalla donne: argento per Smith (USA), bronzo per Zhang (Cina). L'ungherese Kos ha invece vinto l'oro nei 200 dorso uomini, argento per il greco Christou, bronzo per lo svizzero Mityukov.

20:31 GINNASTICA ALL ROUND: ORO PER BILES, D'AMATO A UN PASSO DALLA MEDAGLIA

Simone Biles si è aggiudicata l'oro nella finale dell'all around femminile di ginnastica artistica. Per l'americana si tratta della prima medaglia più preziosa a livello individuale, frutto di un totale dominio coronato dall'ovazione di tutto il pubblico e delle avversarie battute. L'argento è andato alla brasiliana Rebeca Andrade, il bronzo all'altra americana Sunisa Lee. Quarto posto per l'azzurra Alice D'Amato, comunque spettacolare, e a un passo dall'ambitissimo podio distante appena un decimo.

19:44 TIRO CON L'ARCO, MUSOLESI AI SEDICESIMI DI FINALE

Obiettivo centrato per Federico Musolesi che batte 6-4 lo sloveno Ziga Ravnikar: ad attenderlo ai sedicesimi di finale ci sarà uno tra il sudafricano Roux e il coreano Kim. Agli ottavi, in caso di qualificazione, Musolesi affronterà il colombiano Arcila.

19:31 TIRO CON L'ARCO, È IL TURNO DI MUSOLESI

L'azzurro sfida lo sloveno Ziga Ravnikar: in palio c'è un posto nei sedicesimi di finale.

19:15 TENNIS, IN CAMPO DJOKOVIC-TSITSIPAS: CHI VINCE AFFRONTA MUSETTI

È cominciata da pochi istanti la sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, match valido per i quarti di finale di Parigi 2024. Chi vince affronterà Lorenzo Musetti in semifinale, che nel pomeriggio ha battuto Zverev.

18:32 JUDO -78 KG, ORO PER ALICE BELLANDI!

Succede tutto nel giro di pochi minuti: dopo lo splendido oro di Giovanni De Gennaro arriva anche la medaglia di Alice Bellandi che si impone sull'israeliana Inbar Lanir. L'azzurra prima realizza un wazza-ari, poi vince definitivamente grazie al terzo shido inflitto all'israeliana. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

18:29 VOLLEY DONNE, ITALIA-OLANDA 3-0

L'Italvolley di Velasco è incontenibile e ottiene la seconda vittoria nel girone in altrettante partite. Le azzurre soffrono nel primo set, ma cambiano decisamente marcia negli ultimi due parziali imponendosi con un netto 3-0. IL RACCONTO DELLA SFIDA

18:16 JUDO -100 KG, ORO ALL'AZERO KOTSOIEV

Ai Giochi di Parigi Zelym Kotsoiev ha conquistato l'oro nella categoria -100 kg. L'azero ha battuto in finale il georgiano Ilia Sulamanidze. Bronzo all'israeliano Peter Paltchik e all'uzbeko Muzaffarbek Turoboyev.

18:09 KAYAK SLALOM, ORO PER DE GENNARO!

Prova magistrale di Giovanni De Gennaro che vince la prova del kayak slalom chiudendo la propria prova in 88.22 senza commettere alcun errore. Terzo posto per lo spagnolo Echaniz che chiude in 88.87, argento per il francese Castryck, che chiude in 88.42. Dodici anni dopo l'Italia torna sul gradino più alto del podio dopo Daniele Molmenti a Londa 2012. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

18:00 VOLLEY DONNE, ITALIA-OLANDA 2-0

Secondo set di grande autorità per le ragazze di Julio Velasco che allungano subito e vincono il secondo set 25-18. Adesso l'inizio del terzo set per centrare la seconda vittoria nel girone.

17:54 BEACH VOLLEY, COTTAFAVA/NICOLAI AGLI OTTAVI

Grande vittoria nel beach volley per la coppia Cottafava/Nicolai contro gli svedesi Ahman e Hellvig. Dopo aver conquistato il primo set per 24-22, gli azzurri si sono aggiudicati anche il secondo parziale 21-17 conquistando il pass per gli ottavi.

17:50 PALLANUOTO, VITTORIA AI RIGORI DEL SETTEBELLO

Dopo aver sconfitto Stati Uniti e Croazia, il Settebello spreca qualche occasione importante nel finale e pareggia 8-8 nei tempi regolamentari col Montenegro al termine di un match tiratissimo. Ai rigori poi gli azzurri sono più precisi degli avversari e conquistano due punti mantenendo la vetta del Gruppo A. 11-9 il risultato finale. Grande prova di Condemi e Nicosia. IL RACCONTO DELLA SFIDA

17: 40 VOLLEY DONNE, ITALIA-OLANDA 1-0

L'Italia femminile del volley vince il primo set 29-27 contro l'Olanda. Tredici punti per Antropova, titolare al posto di Egonu, e cinque di Sylla.

17:30 BEACH VOLLEY, PRIMO SET A COTTAFAVA/NICOLAI

La coppia azzurra del beach volley Cottafava/Nicolai ha vinto il primo set contro gli svedesi Ahman e Hellvig col punteggio di 24-22.

17:14 JUDO DONNE -78 KG: BELLANDI IN FINALE, ALTRA MEDAGLIA!

La corsa all'oro per Alice Bellandi nel judo categoria -78 kg prosegue. L'azzurra ha battuto in semifinale la portoghese Sampaio e staccato il pass per l'ultimo atto del torneo garantendosi una medaglia. In finale Bellandi se la vedrà con la sorpresa israeliana Inbar Lanir.

17:06 BEACH VOLLEY, IN CAMPO NICOLAI/COTTAFAVA

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava tornano in campo nel beach volley. Gli azzurri se la vedranno con la coppia svedese David Ahman/Jonatan Hellvig.

16:54 VOLLEY FEMMINILE, C'E' ITALIA-OLANDA

Dopo l'esordio vincente contro la Repubblica Dominicana, l'Italvolley femminile torna in campo contro l'Olanda. Un successo manderebbe le azzurre ai quarti di finale con un turno d'anticipo.

16:45 TENNIS, MUSETTI STRAORDINARIO: E' IN SEMIFINALE

Grandissima prova di Lorenzo Musetti. L'azzurro ha battuto Zverev

Tennis, meraviglioso Musetti: l'azzurro batte in due set Zverev (7-5,7-5) conquistando la qualificazione per la semifinale. Affronterà il vincente tra Djokovic e Tsitsipas. Leggi l'approfondimento

16:33 TENNIS, ALCARAZ IN SEMIFINALE

Eliminato nel doppio con Nadal, Carlos Alacaraz prosegue il cammino nel torneo di singolare. Lo spagnolo ha battuto l'americano Paul 6-3,7-6, centrando il pass per la semifinale.

16:23 CANOA, SLALOM K1 UOMINI: DE GENNARO IN FINALE

Buona prova di Giovanni De Gennaro nella semifinale del K1 maschile. L'azzurro ha chiuso la frazione in controllo (93.47) staccando il pass per la finale.

16:16 PALLANUOTO, SETTEBELLO CONTRO IL MONTENEGRO

Dopo aver sconfitto Stati Uniti e Croazia, il Settebello affronterà il Montenegro. Inizio del match previsto per le 16:35.

15:46 FIORETTO DONNE A SQUADRE, ITALIA IN FINALE: ALTRA MEDAGLIA IN ARRIVO

Alice Volpi chiude il match contro il Giappone difendendo con qualche difficoltà il vantaggio accumulato (45-39) e portando l'Italia in finale al termine di una gara gestita con personalità nonostante un finale di sofferenza. L’Italia questa sera contro gli Usa proverà a vincere una medaglia d’oro che manca da Londra 2012.

15:44 TENNIS, MUSETTI VINCE IL PRIMO SET

Buona partenza per Lorenzo Musetti nei quarti del singolare di tennis contro Alexander Zverev. L'azzurro si è aggiudicato il primo set col punteggio di 7-5 dopo aver servito per il set anche sul 5-4.

15:35 FIORETTO, OTTAVO ASSALTO: ITALIA-GIAPPONE 40-30

Tocca a Errigo contro Azuma e nell'ottavo assalto l'Italia resta avanti di 10 punti sul Giappone: 40-30 per le azzurre.

15:30 FIORETTO, SETTIMO ASSALTO: ITALIA-GIAPPONE 35-24

Nel settimo assalto della semifinale di fioretto femminile a squadre Favaretto difende il vantaggio contro Miyawaki e consolida il vantaggio azzurro sul Giappone: Italia avanti 35-24. Ora in pedana in pedana Errigo e Azuma.

15:26 FIORETTO, SESTO ASSALTO: ITALIA-GIAPPONE 30-20

Alice chiude il secondo giro di assalti contro Azuma tenendo il Giappone a distanza: Italia in vantaggio. Si inizia l’ultimo giro di assalti con Favaretto e Miyawaki, azzurre a +10.

15:16 FIORETTO, QUINTO ASSALTO: ITALIA-GIAPPONE 22-16

E' il turno di Favaretto contro Ueno per il quinto assalto. Tanti attacchi in bersaglio non valido, azzurre in vantaggio 22-16.

15:08 FIORETTO, QUARTO ASSALTO: ITALIA-GIAPPONE 20-13

Arianna Errigo inizia il secondo giro contro Miyawaki e chiude il suo assalto portando il risultato sul 20-13 in favore delle azzurre. Torna in pedana Favaretto.

15:04 FIORETTO, TERZO ASSALTO: ITALIA-GIAPPONE 15-10

Favaretto completa il primo giro contro Azuma difendendo sostanzialmente il vantaggio dell'Italia nella semifinale a squadre del fioretto femminile. Le azzurre sono avanti 15-10 col Giappone.

14:58 FIORETTO, SECONDO ASSALTO: ITALIA-GIAPPONE 10-4

L'Italia allunga sul Giappone al secondo assalto nella semifinale a squadre del fioretto femminile. La Volpoi ha portato il parziale sul 10-41 per le azzurre. Ora completa il primo giro di assalti Favaretto-Azuma.

14:54 FIORETTO, PRIMO ASSALTO: ITALIA AVANTI 5-3 COL GIAPPONE

Buona la partenza di Errigo contro Ueno. Nel primo assalto Italia avanti 5-3. Ora in pedana Volpi contro Miyawaki.

14:40 MUSETTI SFIDA ZVEREV PER LA SEMIFINALE

Tocca anche a Lorenzo Musetti, che ai quarti di finale sfida il tedesco Alexander Zverev: chi vince si guadagna l'accesso alla semifinale.

14:38 FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE, A BREVE ITALIA-GIAPPONE

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo alle 14.50 affronteranno il Giappone nella semifinale del fioretto femminile a squadre.

14:12 TENNIS, SWIATEK BATTUTA DA ZHENG

Clamorosa sconfitta nel torneo singolare di tennis femminile. La Zheng ha superato la testa di serie numero 1 Iga Swiatek 6-2, 7-5 in semifinale qualificandosi per la finale.

14:09 TENNIS, ERRANI E PAOLINI VOLANO IN SEMIFINALE!

Missione compiuta per Sara Errani e Jasmine Paolini che battono 2-0 (6-3 6-1) la coppia britannica Boulter-Watson e accedono alle semifinali delle Olimpiadi. Le azzurre vanno a caccia di una medaglia. Leggi l'approfondimento

13:38 TENNIS, DOPPIO FEMMINILE: ERRANI-PAOLINI VINCONO IL PRIMO SET

Tutto facile per Sara Errani e Jasmine Paolini, che vincono 6-3 il primo set contro la coppia britannica Boulter-Watson. Ora il secondo set per certificare l'accesso alle semifinali.

13:04 TENNIS, DOPPIO FEMMINILE: IN CAMPO ERRANI-PAOLINI

Sara Errani e Jasmine Paolini vanno a caccia della semifinale olimpica: sulla loro strada ci sono le britanniche Katie Boulter e Heather Watson. Chi vincerà affronterà in semifinale o la coppia di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) Hsieh/Tsao o la coppia ceca composta da Noskova e Muchova.

12:37 NUOTO, STAFFETTA 4X200 STILE DONNE: NIENTE FINALE PER ITALIA

L'Italia non centra la finale della staffetta 4x200 femminile. Morini, D'innocenzo, Biagiotti, Ramatelli hanno chiuso col nono crono complessivo. Queste le squadre qualificate per la finale della 4×200: Australia, Ungheria, Cine, USA, Brasile, Canada, GB, Nuova Zelanda.

12:30 PUGILATO, CARINI ABBANDONA

Dopo pochi colpi e 46", Angela Carini ha abbandonato il match contro l'algerina Imane Khelif, pugile algerina al centro delle polemiche dopo essere stata esclusa dai Mondiali a causa dei livelli alti di testosterone. Azzurra in lacrime in ginocchio dopo il verdetto dell'arbitro "Picchia troppo forte, non è giusto", avrebbe detto l'italiana

12:28 SCHERMA, FIORETTO DONNE A SQUADRE: ITALIA IN SEMIFINALE

Italia sul velluto nei quarti di finale del fioretto donne a squadre. Le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi hanno travolto 45-14 l'Egitto e centrato il pass per la semifinale.

12:25 PUGILATO 66 KG DONNE, CARINI CONTRO IMANE KHELIF

Tutto pronto per l'inizio del match di pugilato femminile categoria 66 kg tra l'italiana Angela Carini e Imane Khelif, pugile algerina al centro delle polemiche dopo essere stata esclusa dai Mondiali a causa dei livelli alti di testosterone.

12:22 CANOTTAGGIO, 4 SENZA UOMINI: ITALIA QUARTA

Podio sfiorato nel canottaggio per l'Italia nel 4 senza maschile. La barca di Matteo Lodo, ​​Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl hanno chiuso al quarto posto.

12:16 CANOTTAGGIO, ASSEGNATI TRE ORI

In mattinata sono stati definiti i podi di tre specialità nel canottaggio. Nel doppio femminile la Nuova Zelanda ha vinto davanti a Romania e Gran Bretagna. Nel doppio maschile oro alla Romania, argento all'Olanda e bronzo all'Irlanda. Nel 4 senza donne infine l'Olanda ha chiuso davanti a Gran Bretagna e Nuova Zelanda.

12:01 NUOTO, 200 MISTI: OK RAZZETTI

Alberto Razzetti chiude al terzo posto la batteria dei 200 misti e accede alla semifinale col tempo di 1'58″00. Questi i semifinalisti dei 200 misti: Seto, Scott, Marchand, Razzetti, Casas, Wang, Polonsky, Dean, Desplanches, Foster, Clareburt, Petric, Knox, Neill, Syoud, Papastamos.

11:58 JUDO -78 KG DONNE, BELLANDI IN SEMIFINALE

Continua il percorso di Alice Bellandi nel judo categoria 78 kg. L'azzurra ha battuto l'ucraina Yelyzaveta Lytvynenko (tre shido) qualificandosi per la semifinale. Al prossimo turno l'azzurra affronterà la portoghese Patricia Sampaio numero 13 del ranking mondiale.

11:54 TIRO A SEGNO, CARABINA TRE POSIZIONI: ORO ALLA CINESE LIU

Il cinese Yukun Liu ha vinto la medaglia d'oro nella carabina tre posizioni ai Giochi di Parigi. Il detentore del record olimpico ha chiuso in 463,6. Sul podio anche l'ucraino Serhiy Kulish, argento con 461,3, bronzo all'indiano Swanpnil Kusale (451,4).

11:48 JUDO -100 KG, ELIMINATO PIRELLI

Finisce agli ottavi l'avventura olimpica di Gennaro Pirelli nel judo categoria -100 kg. L'azzurro è stato battuto dal georgiano Sulamanidze per ippon.

11:40 NUOTO, 50 STILE UOMINI: BENE DEPLANO E ZAZZERI

Buona la prima per gli uomini-jet del nuoto azzurro. Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri hanno conquistato il pass per la semifinale. Il primo ha chiuso la batteria alle spalle di Florent Manaudou col tempo di 21"79 (sesto crono). Il secondo invece si è piazzato al terzo posto della sua batteria con un bel 21"64 (quarto crono). Di seguito mi qualifico alle semifinali dei 50 stile libero maschili: McEvoy, Crooks, Manaudou, Zazzeri, Proud, Fannon, Deplano, Armbruster, Gkolomeev, Cheruti, Bukhov, Castano Garcia, Matos Ribeiro, Dressel, Liendo, Grousset.

11:17 NUOTO, 200 DORSO DONNE: FUORI PANZIERA

Prova opaca per Margherita Panziera nei 200 dorso. L'azzurra ha chiuso la batteria al sesto posto col tempo di 2'11"60, crono che non le basta per passare in semifinale. Queste le semifinaliste dei 200 dorso donne: Peng, Masse, McKeown, Bacon, Osrin, Smith, Shkurdai , Terebo, Szabo-Feltothy, Lee, Shanahan, Gorbenko, Mahieu, Zamorano Sanz, Molnar.

11:13 MARCIA DONNE 20 KM, ORO ALLA CINESE YANG

La cinese Yang Jiayu vince la marcia 20 km femminile in un'ora 25′ e 53″ resistendo nel finale alla grande rimonta della spagnola Maria Perez, argento e dell'australiana Montag, bronzo . Male le italiane: Palmisano ritirata, 23ma Anna Eleonora Giorgi a 5'55”, Valentina Trapletti 35ma a 9'45”.

11:05 MARCIA DONNE 20 KM: YANG PROVA A RESISTERE

Yang prova a resistere alla clamorosa rimonta di Maria Perez nella marcia 20 km. Al 18.mo km, la spagnola è a 15" dalla cinese. Terza in avvicinamento l'australiana Montag.

10:55 MARCIA DONNE 20 KM: PEREZ INSEGUE YANG

Si assottiglia il distacco della cinese Yang nella marcia 20 km. Al 15.mo km la spagnola Maria Perez ha aumentato infatti il ​​ritmo staccando le altre inseguitrici e portandosi a 30" dalla testa della gara.

10:50 JUDO -78 KG, BELLANDI AI QUARTI

Grande prova di Alice Bellandi contro la brasiliana Aguiar. Un waza-ari al golden score per l'azzurra le vale il passaggio ai quarti. Al prossimo turno Bellandi se la vedrà con Lytvnenko.

10:48 MARCIA 20 KM DONNE: PALMISANO SI FERMA!

Niente da fare per la Palmisano nella 20 km di marcia. L'azzurra, visibilmente in difficoltà, si è fermata al 14 km e si è ritirata dalla gara. In lacrime, l'azzurra è andata subito ad abbracciare il marito-allenatore Lorenzo Dessi a bordo strada. Alla 13 km Yang prima con 44″ di vantaggio su Perez e Montag. Leggi l'approfondimento

10:45 JUDO -100 KG, PIRELLI AGLI OTTAVI

Gennaro Pirelli ha battuto il croato Zlatko Kumric grazie a tre shido e conquista il pass per gli ottavi di finale nel Judo -100 kg.

10:35 MARCIA 20 KM DONNE: VOLA LA YANG, PALMISANO IN GRUPPO

A metà gara la Yang continua a guadagnare terreno (33") e prova a ipotecare la medaglia d'oro. All'11 km Antonella Palmisano rientra nel gruppo delle inseguitrici dopo un momento di difficoltà.

10:30 CANOTTAGGIO, FUORI L'OTTO MASCHILE AZZURRO

Niente da fare per l'otto maschile azzurro, che chiude in ultima posizione (5:36.31) il ripescaggio vinto dall'Olanda in 5:27.58 davanti a Germania e Romania.

10:20 MARCIA 20 KM DONNE: YANG ALLUNGA, PALMISANO UN PO' IN DIFFICOLTA'

Dopo mezz'ora di gara, ai 7 km (30':04") la cinese Yang ha dato uno strappo alla gara allungando sul resto del gruppo guidato da Garcia Leon Palmisano un po' in difficoltà.

10:15 CANOTTAGGIO, OTTO AZZURRO FEMMINILE IN FINALE

L'otto femminile italiano non sbaglia nel canottaggio. Le azzurre hanno chiuso in quarta posizione il ripescaggio col tempo di 6:09.65 e saranno al via della finalissima.

10:13 MARCIA DONNE 20 KM: PARTENZA VELOCE

Avvio veloce per la 20 km di marcia femminile. Al quinto km (21'34") Yang davanti a Montag, Palmisano e Garcia Leon. Nel gruppo di testa appena nove atlete.

9:50 MARCIA, INIZIATA LA 20 KM DONNE 20

E' iniziata la 20 km di marcia femminile. Grande attesa per la campionessa olimpica in carica Antonella Palmisano e l'argento agli Europei di Roma Valentina Trapletti.

9.48 TRA POCO LA PALMISANO

Alle 9.50, in gara nella 20 km di marcia donne, la campionessa olimpica in carica Antonella Palmisano e l'argento agli Europei di Roma Valentina Trapletti.

9.40 MELONI ARRIVATA IN NOTTATA A PARIGI, OGGI VISITA CASA ITALIA

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata questa notte verso l'una a Parigi, dove è atterrata con un aereo proveniente dalla Cina. Dopo la visita in Cina, trascorrerà 2 giorni, con la figlia Ginevra, a Parigi, con un programma che prevede anche appuntamenti "olimpici". Il primo, a meta' giornata, è previsto già oggi con una visita a Casa Italia.

9.30 INIZIATA GARA GOLF, C'È IL PUBBLICO DELLE OCCASIONI

Giochi di Parigi, pubblico delle occasioni al Le Golf National per il primo round della gara individuale di golf maschile. Ad aprire la competizione, tra gli applausi, i tee shot del francese Victor Perez (il primo a tirare), del tedesco Matthias Schmid e del taiwanese Pan Cheng Tsung, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. C'è attesa per gli azzurri Guido Migliozzi e Matteo Manassero, ma anche per i big del grenn mondiale. Nel field, anche otto tra i migliori dieci al mondo, a partire dagli americani Scottie Scheffler, numero 1, e Xander Schauffele (n.2), che punta a bissare l'oro conquistato in Giappone.

9.20 STANO CHIUDE QUARTO

Vittoria in solitaria per l'ecuadoriano Pintado, argento al brasiliano Bonfim, bronzo allo spagnolo Martin. Quarto Stano, frenato nel finale da un problema a una caviglia. Leggi l'approfondimento

9.15 PROBLEMI PER STANO

L'azzurro per due volte si fa male alla caviglia sinistra. Ma continua a marciare, ora è quarto e sembra perdere terreno.

8.50 STANO TRA I PRIMI

Dopo 10 km la marcia di Stano è sciolta e l'azzurro è sempre tra i primi. La media a giro è sopra i 4 minuti al chilometro.

8.17 SLITTA LA GARA FEMMINILE

La partenza della prova femminile slitta dalle ore 09.20 alle ore 09.50.

8.00 PARTITA LA GARA

Il brasiliano Bonfim parte forte e guadagna qualche metro di vantaggio, c'è Massimo Stano tra i più immediati inseguitori in testa nel gruppo che segue a una ventina di metri.

7.30 PARTENZA RINVIATA

La 20 km di marcia maschile prenderà il via alle 8.00 a causa della forte pioggia che sta cadendo su Parigi.