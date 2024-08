Parigi 2024, pallanuoto: il Settebello fa tre su tre contro Montenegro

PARIGI 2024

L'Italia si impone 11-9 ai rigori dopo l'8-8 dei tempi regolamentari e resta in vetta al girone A

© Getty Images Terza vittoria in altrettante partite per il Settebello nel torneo olimpico di pallanuoto a Parigi 2024. L'Italia, infatti, vince 11-9 ai rigori contro Montenegro dopo l'8-8 dei tempi regolamentari: decisive le conclusioni dai cinque metri di Di Fulvio, Fondelli e Condemi, con Nicosia che prende il posto di Del Lungo e ne para due. Un successo che consente alla formazione di Campagna di raggiungere in vetta la Grecia. La prossima avversaria è invece la Romania.

L'Italia rischia ma resta in vetta alla classifica del suo girone: terza vittoria in altrettante partite per il Settebello nel torneo olimpico maschile di pallanuoto. Servono però i rigori (11-9) per avere ragione di un Montenegro ora più vicino all'eliminazione. Eppure, va in scena una sfida molto equilibrata, con gli azzurri e i montenegrini che rispondono colpo su colpo: nessuna delle due va in vantaggio di due gol. Il vero rammarico, semmai, ce l'ha proprio la formazione di Campagna, che nel corso dell'ultimo quarto, avanti di un gol, sbaglia un rigore con Di Fulvio e diverse superiorità numeriche, facendosi agganciare dagli uomini di Gojkovic, trascinata da uno scatenato Popadic.

L'8-8 è il risultato dei tempi regolamentari e così, da regolamento, si va ai rigori. Gli azzurri partono bene, con Di Fulvio e Fondelli a segno, ma il contributo fondamentale lo dà il secondo portiere Nicosia, in vasca nel corso della ripresa al posto di Del Lungo. Due parate e la traversa proprio di Popadic consegnano il match point a Condemi, che non sbaglia: finisce 11-9 e l'Italia conquista 2 punti, salendo a quota 8 insieme alla Grecia, ultima avversaria del girone. La prossima, invece, sarà la Romania, ma è verosimilmente con gli ellenici che il Settebello si giocherà il primo posto nel raggruppamento.