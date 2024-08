Olimpiadi, De Gennaro riporta la canoa slalom sul tetto del globo: è oro nel kayak

PARIGI 2024

Il 32enne carabiniere di Roncadelle sale sul tetto del mondo della categoria K1 vincendo il metallo più prezioso davanti al francese Castryck e allo spagnolo Echaniz

Finale perfetta di Giovanni De Gennaro nella canoa slalom maschile, oro nella categoria K1 davanti al francese Castryck e allo spagnolo Echaniz. Il carabiniere azzurro, dopo l’ottavo tempo non senza sbavature (una penalità) della semifinale, è autore di una prova perfetta nella finalissima. L’atleta bresciano parte molto bene facendo la differenza nelle prime porte, senza rischiare troppo ma senza perdere tempo in errori e sbavature. Una prova lineare che lo porta a chiudere al primo posto momentaneo in 88’’22, spodestando lo spagnolo Echaniz (88''87) e portandosi dunque in zona medaglia. Gli atleti successivi incappano in numerose penalità, andando oltre i 90''.

Il francese Castryck spaventa tantissimo in avvio, ma transita in 88’’42 assicurando almeno un metallo all’italiano. Il tedesco Hegge prende una penalità alla porta 16, uscendo dalla zona medaglia con il solo britannico Clarke rimasto. L’ultimo atleta in gara parte bene, ma nella parte finale commette svariati errori che lo portano fuori dal podio. Quarto oro quindi per l’Italia in questa Olimpiade, quattordicesima medaglia totale.