Palmisano ritirata nella 20 km di marcia femminile

PARIGI 2024

La campionessa olimpica di Tokyo 2021 non chiude la sua prova e si ritira poco dopo la metà della gara. Giorgi prima delle italiane al ventitreesimo posto

© Grana/Fidal Antonella Palmisano chiude molto prima dell'arrivo la sua prova nella 20 km di marcia femminile alle Olimpiadi di Parigi, dove si presentava da campionessa olimpica, ritirandosi al tredicesimo km dopo non aver mai dato la sensazione in gara di essere nella sua miglior giornata, in una stagione che sembrava per lei essere stata aliena da problemi fisici quali quelli che l'avevano afflitta dalla fine del 2021 all’inizio del 2023, con anche un'operazione all'anca nel settembre del 2022.

Per l’azzurra bronzo mondiale l'anno scorso a Budapest oltre che oro nei recenti europei di Roma a giugno, è il primo abbandono della sua gloriosa carriera nel corso di una grande manifestazione mondiale, mentre la prova a cinque cerchi viene vinta dalla cinese Jiayu Yang in 1h25'54 davanti alla campionessa del mondo, la spagnola Maria Perez in 1h26'19 e con il terzo posto dell'australiana Jemima Montag in 1h26'25.

La prima delle italiane al traguardo è Eleonora Giorgi, ventitreesima in 1h31'49, con l'argento europeo Valentina Trapletti trentacinquesima in 1h35'39, e adesso sarà complicato decidere per la frazionista della staffetta mista del 7 agosto, in quanto il direttore tecnico Antonio La Torre ha sempre dichiarato sarebbe stata la meglio piazzata della competizione individuale, di fatto a questo punto la meno accreditata tra le tre iscritte di Parigi.

"Fa male, non immaginavo questo scenario. É stato un anno facile, ora devo metabolizzare queste ore per capire cosa fare per la staffetta", ha detto la Palmisano, che è scoppiata in lacrime vedendo le immagini della premiazione: "Mi sentivo perfetta, non so cosa sia successo. Ma questo è lo sport ora va solo accettato. Non siamo robot, non era la mia giornata". Poi ha concluso: "Mi ritrovo nelle parole della Errigo, non può essere oggi a identificare l'atleta che sono".