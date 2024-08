L'Italvolley di Velasco è incontenibile: battuta l'Olanda e quarti ipotecati

PARIGI 2024

Le azzurre trionfano 3-0 contro le Orange nel segno di Antropova e Fahr: ora la sfida alla Turchia per la vetta

Punteggio pieno per l'Italia femminile di Volley nel Girone C del torneo delle Olimpiadi di Parigi 2024: le azzurre trionfano 3-0 contro l'Olanda con il punteggio di 29-27, 25-18 e 25-20. Dopo il successo della prima partita contro la Repubblica Domenicana, le ragazze di Velasco svettano in testa al proprio gruppo accedendo ai quarti di finale, ora manca solo la sfida alla Turchia per capire chi chiuderà al primo posto.

Successo e quarti di finale raggiunti per l’Italia del volley femminile, 3-0 secco all’Olanda. Velasco sceglie Antropova dall’inizio al posto di Egonu, e la decisione inizialmente sembra pagare: l’Italvolley prova a mettere subito la freccia, ma le fiamminghe tornano in corsa anche grazie agli ace di Daalderop. I muri di Danesi e gli attacchi di Sylla fanno la differenza nella seconda parte del parziale, ma il punteggio resta in bilico fino al 24-24 (con Antropova che fallisce un set point sbagliando in battuta). La tensione sale e le due squadre arrivano ai vantaggi, annullandosi a vicenda palle per chiudere il parziale: Antoprova rimedia all’errore precedente con l’attacco vincente del 29-27, che vale l’1-0. L’avvio del secondo set è decisamente diverso, con l’Italia che prova subito a scappare via grazie a Sara Fahr, la solita Danesi a muro e una Antropova che entra sempre più in ritmo e inizia ad attaccare forte con le sue diagonali. Le ragazze di Velasco volano sul 15-8 prima e sul 20-15 poi (con le olandesi che recuperano qualcosa grazie a Knollema), chiudendo la partita con il 25-18 del 2-0. Le Orange si scuotono all’inizio della terza partita, mettendo il muso avanti e cercando un sussulto per allungare l’incontro fino al quarto set. Sull’11-11 però le azzurre cambiano ancora una volta marcia, sfruttando al meglio gli attacchi di Sylla ma soprattutto di una Antropova straordinaria: il terzo set tramonta ancora una volta a senso unico, con il 25-20 che vale il 3-0 finale. L’Italia accede ai quarti ed è a punteggio pieno nel gruppo C, manca solamente la sfida alla Turchia per decretare il primo posto nel girone.