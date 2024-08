La sorpresa a Filippo Tortu prima della finale della 4x100: la nonna a Parigi

PARIGI 2024

La nonna dell'atleta azzurro in gara alle Olimpiadi 2024 vola in Francia, la reazione stupita del campione: "Ma sei qui e non mi dici nulla?"

L'amore senza tempo, quello tra nonna e nipote arriva anche alle Olimpiadi di Parigi. In questa edizione dei giochi siamo stati abituati a vedere trionfare l'amore in tutte le sue forme: dalle varie proposte di matrimonio, come quella di Federico Maldini alla sua Carlotta subito dopo la conquista della medaglia d'argento nella gara di pistola 10 metri, alla richiesta di rinnovare una promessa già consacrata, con la romantica dedica del nostro Gianmarco Tamberi alla moglie, dopo aver perso la fede nella Senna durante la cerimonia d'apertura. "Se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme", parole che fanno ancora sognare chiunque abbia letto il post del campione azzurro. Per non dimenticare i mille baci, da quello di Alice Bellandi alla fidanzata dopo l'oro nel judo a quello tra Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, saliti sul podio negli stessi minuti alzando al cielo lei l'oro nella spada a squadre e lui il bronzo nel nuoto negli 800 stile. Le emozioni non sono mancate, ma non sono nemmeno finite e il nostro Filippo Tortu ce ne sta regolando anche al di fuori delle gare. Sta facendo il giro del web il post del giovane atleta, che ha pubblicato la foto della chat con... una persona speciale! La nonna dello sprinter azzurro, infatti, gli ha fatto una sorpresa e si è presentata a Parigi per poter assistere alla finale di suo nipote nella 4x100 (che si svolgerà proprio oggi).

Uno scambio di messaggi che ha commosso tutti gli utenti e non solo. Il velocista azzurro ha deciso di condividere quest'importante momento con i suoi follower, postando lo screen sul suo profilo Instagram. "Pippo bello de nonna guarda dove sono!", ha detto la nonna inviando un selfie al campione olimpico. Grande lo stupore di Tortu: "Ma sei a Parigi e non mi dici nulla?". Immediata la replica della dolce nonna, che esclama decisa: "E che sorpresa sarebbe? Così guardo la tua finale dal vivo". Stasera il campione olimpico, infatti, difenderà lo storico titolo conquistato a Tokyo 2020, riproverà insieme ai suoi compagni a ripetere l'impresa e portare in Italia quest'importante oro olimpico. Una cosa è certa, ci sarà una tifosa speciale sugli spalti a fare il tifo per lui, pronta ad abbracciarlo in ogni caso.