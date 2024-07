Fiamingo-Paltrinieri un amore olimpico: le medaglie dei due atleti in contemporanea 

PARIGI 2024

La loro relazione è nato ai giochi di Tokyo ed è proseguita fino a ora: la festa prima lontani e poi insieme al villaggio olimpico con foto, post social e tanta felicità

Parigi, Olimpiadi, medaglie: non basta essere nella città dell'amore, per la coppia Fiamingo-Paltrinieri quella di ieri è stata una serata perfetta, che non dimenticheranno mai nella vita. Non è cosa da poco vincere una medaglia olimpica e gioire per il risultato dell'altra metà, felicità al quadrato per un amore d'oro (e di bronzo). "Avete notizie della mia fidanzata? Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto. Che fine ha fatto?", questa la preoccupazione di Gregorio Paltrinieri subito prima della conquista della medaglia, l'ultimo pensiero a lei, che nel frattempo stava vincendo un oro olimpico, e il primo di Greg uscito dall'acqua una volta ripreso il cellulare: "Non risponde ancora", ma da li a poco sarebbe arrivata la tanto attesa notizia. La finale della spada a squadre, infatti, è comincia alle 20.30 mentre quella degli 800 alle 21.07, poi sono saliti sul podio negli stessi minuti ed hanno alzato al cielo il tricolore e lei l'oro nella spada a squadre, lui il bronzo nel nuoto negli 800 stile. "Terzo oro per l'Italia e un bronzo per Greg, sono super felice" ha aggiunto Rossella Fiamingo con le lacrime agli occhi, venuta a conoscenza della medaglia del fidanzato.

, la prima cosa che ho fatto quando ho abbracciato Malagò è stata chiedere. Ero felicissima che aveva vinto una medaglia perché se lo merita tanto. Alla sua età non è per niente scontato che lui continui a vincere e che abbia. La sera prima ci eravamo detti che saremmo dovuti tornare al Villaggio con due medaglie, una a testa., ha detto felice. Poi ha aggiunto: ". E io adesso sul mio Wikipedia. Ma per una volta...ora che ho finito le gare però potrò fare il tifo per le sue due prossime gare". Poi l'dopo le medaglie, le premiazioni e le tante interviste. Nella notte i post sui socialhanno scritto sotto la loro foto. Quante emozioni!

Madelleci sono anche. Gigi ha conquistatopoi è arrivato ilanche lei nella sciabola, la prima medaglia per l'Ucraina in Francia. Un altro amore olimpico, coronato nella città dell'amore con una vittoria tanto sognata e desiderata. Parigi è proprio la città dell'amore, in tutti i sensi.