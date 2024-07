Federico Maldini dopo la medaglia d'argento chiede alla compagna di sposarlo

PARIGI 2024

L'atleta 23enne ha chiesto la mano di Carlotta dopo aver sorpreso il mondo nella gara di pistola 10 metri

Emozione, medaglia d'argento nella gara di pistola 10 metri e una proposta di matrimonio nella città dell'amore. Una giornata indimenticabile quella di Federico Nilo Maldini, il 23enne di Bologna che ha sorpreso tutti piazzandosi secondo dietro al cinese Yu Xie. Le parole sono uscite spontanee durante un'intervista a Casa Italia: "Ho detto se vinco le Olimpiadi mi sposo, l'argento vale come vittoria quindi si, se mi volesse sposare si. Carlotta mi vuoi sposare?", prima la richiesta davanti alle telecamere poi l'arrivo della fidanzata e il classico copione (anche se con una medaglia olimpica al collo di certo non è usuale): anello, Federico in ginocchio e la domanda più importante della vita con le lacrime agli occhi guardando intensamente la sua Carlotta "amore mi vuoi sposare?". Il si non è tardato ad arrivare, con tanta emozione da parte di entrambi.

Una giornata indimenticabile per, il coronamento di una poche ore di distanza. Le immagini sono state diffuse sul profilo Instagram della ragazza con cui il campione. Carlotta Pescante poi commenta così la forte emozione: ". Lo voglio da tanto". "Piangerò fino a domani – ha aggiunto la ragazza – ci eravamoche, come Tamberi , Nilo aveva perso in acqua ma io avevo ritrovato, siamo insieme da quattro anni e oggi”. Federico ha poi raccontato: "Questo argento, è tutto. Mi sento tanto giovane. Per me è indescrivibile, non ho proprio parole,, quindi è anche una vittoria condivisa. Questo argento è diventato doppio,". Subito dopo la conquista dell'argento aveva detto così: "È un’emozione incredibile.. L’ultimo tiro non è stato buono: è stata una gara molto difficile. Ho cercato di fare meglio mache significa molto per me e per i miei compagni". Il tutto coronato nella città dell'amore, cos'altro chiedere?