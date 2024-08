Olimpiadi, Alice Bellandi restituisce entusiasmo all'Italia del judo: "Ho sognato quest'oro tutte le notti"

PARIGI 2024

La 25enne bresciana ha sconfitto l'israeliana Inbar Lanir nella finale della categoria -78 chilogrammi

© Getty Images Dopo le polemiche riguardanti l'arbitraggio e una lunga serie di podi sfiorati, l'Italia del judo può finalmente festeggiare una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il movimento tricolore è stato trascinato dall'entusiasmo di Alice Bellandi che ha conquistato l'oro nella categoria -78 chilogrammi dopo aver sconfitto l'israeliana Inbar Lanir. Un risultato che sa di liberazione per l'intero team azzurro che ha sostenuto la 25enne bresciana nel suo percorso verso la finale.

L'atleta di Roncadelle ha festeggiato il successo pochi minuti dopo quello del conterraneo Giovanni De Gennaro nella canoa slalom ricevendo i complimenti della premier Giorgia Meloni che è scesa sul tatami per congratularsi in prima persona: "Non so neanche se tutto questo sia vero. Troppo grande per essere vero - ha spiegato Bellandi ai microfoni di Eurosport -. Tutte le notti l'ho sognato, ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera. Non ci posso neanche credere".

Alice ha ricevuto i complimenti anche del sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli che ha voluto celebrare questo momento magico: "La consapevolezza che quattro atleti olimpionici sono partiti per questa meravigliosa avventura sportiva e di vita dallo stesso paese in cui vivi da sempre è gia' di per se' motivo di orgoglio".