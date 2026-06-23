Mondiale 2026, i grandi campioni trascinano le Nazionali: Messi, Mbappé, Haaland e Kane protagonisti

Oltre ai campioni di cui sopra, tra i marcatori a sorpresa di questo Mondiale c'è Deniz Undav. Cinquantasei minuti nelle prime due partite della Germania conditi da tre gol e due assist. Vero che la prima era contro Curaçao, tuttavia la punta dello Stoccarda è senz'altro da tenere d'occhio. Compirà trent'anni il 19 luglio, giorno della finale e chissà...

A quota tre c'è anche Jonathan David, a segno con una tripletta contro il Qatar. Le prossime partite ci diranno se è quello dell'attaccante della Juventus è un fuoco di paglia oppure se è l'aria di casa l'ha fatto tornare il bomber su cui i bianconeri speravano di poter fare affidamento la scorsa stagione. Tra i molti giocatori con due gol a referto ci sono invece i brasiliani Matheus Cunha e Vinicius, l'olandese Cody Gakpo e il classe 2005 svizzero Johan Manzambi. Tutti offuscati dalla grandezza di Messi, Mbappé e Haaland, per il momento uomini simbolo di questo Mondiale nordamericano.

