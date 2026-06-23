Haaland e la Norvegia fanno paura: al Senegal non basta Sarr

La Norvegia non si ferma e dopo aver rifilato quattro gol all'Iraq all'esordio Mondiale, ne fa tre anche al Senegal (3-2), strappando il pass per i sedicesimi e dimostrando di essere una nazionale da tenere in debita considerazione. Protagonista assoluto, manco a dirlo, il solito Erling Haaland, di nuovo autore di una doppietta dopo quella del primo match. Partita quasi senza storia al New York/New Jersey Stadium, con gli scandinavi da subito in pressione e più volte pericolosi prima della rete che stappa la gara firmato da Holmgren Pedersen al 43'. Nemmeno il tempo di riordinare le idee che il Senegal subisce il raddoppio a opera di Haaland al 48'.
Quando però la gara sembra chiusa si sveglia il Senegal, che accorcia le distanze con Sarr al 53', ma l'illusione della nazionale africana dura cinque minuti, il tempo cioè necessario a Haaland per riallungare le distanze. Inutile, nel recupero, al 93', il 3-2 siglato ancora da Sarr. La Norvegia fa due su due come la Francia e si giocherà il primo posto nel girone I proprio contro i galletti nell'ultimo match. Senegal, invece, fermo a zero punti come l'Iraq.