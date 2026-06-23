Haaland e la Norvegia fanno paura: al Senegal non basta Sarr

La Norvegia non si ferma e dopo aver rifilato quattro gol all'Iraq all'esordio Mondiale, ne fa tre anche al Senegal (3-2), strappando il pass per i sedicesimi e dimostrando di essere una nazionale da tenere in debita considerazione. Protagonista assoluto, manco a dirlo, il solito Erling Haaland, di nuovo autore di una doppietta dopo quella del primo match. Partita quasi senza storia al New York/New Jersey Stadium, con gli scandinavi da subito in pressione e più volte pericolosi prima della rete che stappa la gara firmato da Holmgren Pedersen al 43'. Nemmeno il tempo di riordinare le idee che il Senegal subisce il raddoppio a opera di Haaland al 48'.