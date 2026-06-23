Mondiali: Francia-Iraq sospesa per maltempo e stadio evacuato

Francia-Iraq è stata sospesa al termine del primo tempo e lo stadio di Philadelphia evacuato a causa di una tempesta di fulmini nelle vicinanze. In questi casi il protocollo adottato negli Stati Uniti prevede che la gara venga interrotta per almeno 30' in caso di fulmini rilevati entro 8 miglia (12,8 km) dallo stadio. La gara può riprendere solo se in quel periodo non vengono registrati altri lampi. I 30' ripartono dopo il rilevamento di nuovi fulmini. La gara è stata interrotta sul punteggio di 1-0 per i Blues grazie al gol di Mbappé al 14'. Si tratta della prima sospensione di una partita al Mondiale, in base alle stringenti regole statunitensi in caso di temporali, come già successo durante le partite del Mondiale per club di un anno fa sempre negli Usa. L'aggiornamento delle 0.45 ha dato un responso negativo, il prossimo è previsto all'una.