Messi chiama, Mbappé risponde: due gol nel tris all'Iraq, la Francia conquista il pass per i sedicesimi

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L'attaccante del Real raggiunge Klose a quota 16 gol Mondiali. Dembélé firma il terzo gol nella sfida infinita causa tempesta di fulmini
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Messi chiama, Mbappé risponde. Doppietta per la Pulce all'Austria, doppietta per l'attaccante della Nazionale francese, che trascina i Bleus al successo per 3-0 sull'Iraq in una partita infinita causa interruzione di oltre due ore per tempesta di fulmini su Philadelphia. Mbappé sblocca il risultato al 14' con un sinistro da fuori su assist di Olise poi raddoppia al 54' su assist di Dembélé. Ed è proprio il Pallone d'oro a firmare il tris al 66'. Con questi due gol Mbappé raggiunge quota 16 gol ai Mondiali, affiancando Miroslav Klose al secondo posto della speciale classifica: Messi è a 18. Per l'attaccante del Real Madrid 60 reti in 100 gare con la Francia. Nel finale in campo anche l'interista Marcus Thuram.