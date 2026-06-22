Argentina: Messi domina dopo mezz'ora di difficoltà, Lautaro parla la sua stessa lingua calcistica

Per il momento è one man show. Tutti i cinque gol segnati dall'Argentina portano la firma di Leo Messi. Potevano essere anche sei se il numero 10 non fosse incappato in uno dei pochi errori (otto in tutta la carriera con la maglia della Nazionale) dal dischetto. Può capitare anche ai fenomeni, così come i fenomeni si possono perdonare se poi si rifanno con un gran gol che risolve tutto. Ma nella serata della qualificazione centrata, Leo ha avuto ottimi scudieri.