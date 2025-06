Esperienza, piazzati e Mastantuono: ecco il River, i "Baüscia" di Buenos Aires

Se il mondo si dividesse tra Baüscia e Casciavit, i tifosi dell'Inter e i Millonarios del River Plate sarebbero da considerare fratelli. Due club storicamente avvolti da un'aura di "nobiltà" in contrapposizione ai rivali cittadini, Milan e Boca Juniors, considerati simbolo del proletariato. Negli anni questa caratterizzazione è andata via via perdendosi, ma per il loro passato i Millonarios di Buenos Aires e i Baüscia nerazzurri sono più vicini di quanto gli oltre 11mila chilometri di distanza tra le due città non raccontino: per storia, ex (da Crespo a Cambiasso passando per Almeyda e Cruz fino a Colidio), ma anche dentro al rettangolo di gioco.