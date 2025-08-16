Logo SportMediaset
Lazio-Atromitos, i convocati biancocelesti

16 Ago 2025 - 14:55

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Atromitos (ore 20:00): Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella; Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Belahyane, Vecino e Isaksen continuano da effettuare il loro lavoro atletico personalizzato, mentre Gigot e Patric proseguono i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni al Training Center S.S. Lazio.

