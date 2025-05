Il pupillo di Moncada che "segnerà all'Inter", chi è Franco Mastantuono l'ultimo gioiello del River Plate

E il talento del nativo di Buenos Aires non è passato inosservato agli occhi degli addetti ai lavori di mezzo mondo. Dopo il mancino fatato con cui ha dipinto il capolavoro nell'ultimo Boca-River, il telefono del calciatore non ha più smesso di suonare: Real Madrid, Manchester United, City, Psg. La fila di pretendenti è lunghissima. Il contratto del 17enne però prevede una clausola rescissoria da 45 milioni di euro: la sensazione è che gli argentini, anche giustamente, non vogliano nemmeno valutare la possibilità di accettare un centesimo in meno per il loro gioiello. Prima dell'esplosione però, sembra che Mastantuono fosse un chiodo fisso di Moncada, responsabile dell'area scout del Milan. Ossessione che avrebbe portato anche a qualche presa di informazioni, ma nulla di più. Ora per le italiane sembra dura poter ingaggiare un talento di questo calibro, ma sembra che per il momento nessuno sia vicino a chiudere la trattativa.