Sudamericane al top perché le europee hanno giocato di più? I dati dicono altro

La vera differenza di energie e condizione tra squadre sudamericane ed europee non va cercata nel numero di partite giocate ma nel momento della stagione. Le big del nostro calcio arrivano a questo Mondiale al termine di una stagione estenuante dal punto di vista fisico e mentale. Oltreoceano e non solo (anche i giapponesi dell'Urawa, per dire), invece, il torneo negli Usa è una parentesi inserita a stagione in corso. Un dettaglio non trascurabile che, tra l'altro, è sempre stato il problema storico delle sudamericane nel vecchio format della Coppa Intercontinentale: brasiliane e argentine non erano altro che comparse perché questo si giocava a fine dicembre, quando per loro la stagione era ormai finita.