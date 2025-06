Mondiale per Club, Guardiola esalta la Juventus: "La squadra più grande d'Italia"

Guardiola esalta la Juventus. Il tecnico catalano ha parlato ai micorfoni di Bein Sports in vista del Mondiale per Club (in co-esclusiva sui canali Mediaset), al via tra 10 giorni negli Stati Uniti. Una delle avversari nel gruppo G del City sono proprio i bianconeri, per cui lo spagnolo ha speso parole importanti: "È il club più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è il club con il maggior seguito e il maggior numero di tifosi. La Juventus è un club davvero incredibile sotto molti aspetti e non vediamo l’ora di giocarci contro“.