Mondiali 2026, il sorteggio sarà il 5 dicembre a Washington

Il sorteggio ufficiale dei gironi del Mondiale di calcio del 2026 si terrà il 5 dicembre di quest'anno al Kennedy Center di Washington. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino. "E' un onore portare questo evento globale e questi atleti importanti nel centro culturale della nostra capitale", ha detto. "Ognuna delle partite sarà come un Super Bowl, sarà l'evento più grande e complesso nella storia dello sport, attrae tantissime persone. Milioni di tifosi arriveranno qui per vedere le partite, arriveranno miliardi di dollari nell'economia Usa e verranno creati molti posti di lavoro in breve tempo", ha aggiunto il presidente americano, osservando come la Coppa del Mondo porterà 30 miliardi di dollari per l'economia americana.