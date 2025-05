Mondiale per Club 2025, spareggio Los Angeles Fc-Club America: data, orari e dove vederla

Sabato 31 maggio 2025, al BMO Stadium di Los Angeles (California), si disputerà il match di play-in tra Los Angeles FC e Club América, valido per l'ultimo posto disponibile alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Il calcio d'inizio è previsto per le 19:30 ora locale (4:30 italiane). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, seguiti eventualmente dai calci di rigore. L’attesa e la posta in palio in questo scontro sono altissime: la squadra vincente entrerà ufficialmente nella fase finale del torneo internazionale, accedendo al Gruppo D insieme a Flamengo (Brasile), Espérance (Tunisia) e Chelsea (Inghilterra).