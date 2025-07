Chelsea-Psg, maxi rissa nel finale: manata di Luis Enrique a Joao Pedro

Si chiude nel peggiore dei modi la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Paris Saint Germain. I Blues dominano la sfida del MetLife Stadium, vincono 3-0 e si aggiudicano la prima edizione del Mondiale per Club della storia. Decisive la doppietta di Cole Palmer e la rete di Joao Pedro in una sfida a senso unico con un Paris Saint Germain irriconoscibile. Nel finale di partita c'è stato molto nervosismo, come testimonia anche l'espulsione negli ultimi minuti di Joao Neves al primo cartellino rosso della sua carriera.