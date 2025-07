In uscita dallo United, Marcus Rashford sarebbe stato proposto nelle ultime ore anche alla Juventus nel corso dei discorsi con al centro Jadon Sancho. Sull'esterno inglese, c'è nettamente in pole il Barcellona, forte della volontà del 27enne di trasferirsi in Catalogna come scrive Marca. A spingere per il passaggio dell'ex Aston Villa al Barcellona è Hansi Flick, tecnico dei blaugrana.