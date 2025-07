Mondiale per Club: il Chelsea guida la classifica dei guadagni, Inter in top ten

Il Mondiale per Club fa ricchi tutti, non solo chi vince. La conferma arriva dalla classifica dei ricavi, pubblicata dagli organizzatori dopo la finale vinta dal Chelsea. Gli inglesi guidano ovviamente la graduatoria con 114,6 milioni di dollari dopo una cavalcata trionfale, forse difficile da prevedere alla vigilia. Un successo che permette alla squadra di Enzo Maresca di ripagare gli sforzi economici fatti negli scorsi anni per creare una rosa profonda, capace di competere su più fronti.