Inter, il bilancio dopo il girone: Sucic e Pio Esposito convincono, Seba e Luis Henrique rimandati

Lautaro Martinez: Il faro nelle notti più nere che azzurre. Quando le cose non girano, il capitano si carica la squadra sulle spalle: 2 gol e 2 legni in tre partite non bastano a restituire il reale peso del Toro in questa Inter. Viene incontro, allunga la squadra, si inventa gol clamorosamente belli (e pesanti) come quello che ha riagguantato l'Urawa a un passo dal baratro per i suoi. Leader tecnico e caratteriale, oggi più di ieri.