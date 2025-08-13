Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf: Molinari, Pavan e De Leo al Danish Championship

13 Ago 2025 - 12:23

Francesco Molinari, Andrea Pavan e Gregorio De Leo saranno impegnati nel Danish Golf Championship, il 32esimo evento, Major compresi, del Dp World Tour in programma dal 14 al 17 agosto al Furesø Golf Klub di Copenhagen, in Danimarca. Difende il suo unico titolo il francese Frédéric Lacroix, 30enne di Parigi, che ha scarse chance di ripetersi in una annata con poche luci (un settimo posto) e molte ombre. Motivati i giocatori danesi (al via quasi tutti i migliori) decisi a conquistare l'open di casa che, in dieci edizioni, si sono aggiudicati una sola volta la competizione con Rasmus Hojgaard (2023). Proverà a concedere il bis, ma hanno possibilità di puntare al successo anche il fratello gemello Nicolai, Thorbjorn Olesen, Hamish Brown, Niklas Norgaard, Jonathan Goth-Rasmussen e Rasmus Neergaard-Petersen. Non ne ha probabilmente Thomas Bjorn, che comunque sarà tra i concorrenti più seguiti dal pubblico.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

I più visti di Altri Sport

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

L'America's Cup a Napoli

L'America's Cup a Napoli

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:13
Volley: azzurri da Ferragosto al lavoro a Verona
12:23
Golf: Molinari, Pavan e De Leo al Danish Championship
11:23
Intesa Sanpaolo premium partner di Milano Cortina 2026
11:19
Milano-Cortina 2026, Giorgetti: "Alcuni impianti in ritardo, ma ce la faremo"
10:04
Tennis, Wta Cincinnati: Bronzetti agli ottavi contro n.2 Gauff