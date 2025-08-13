Golf: Molinari, Pavan e De Leo al Danish Championship

Francesco Molinari, Andrea Pavan e Gregorio De Leo saranno impegnati nel Danish Golf Championship, il 32esimo evento, Major compresi, del Dp World Tour in programma dal 14 al 17 agosto al Furesø Golf Klub di Copenhagen, in Danimarca. Difende il suo unico titolo il francese Frédéric Lacroix, 30enne di Parigi, che ha scarse chance di ripetersi in una annata con poche luci (un settimo posto) e molte ombre. Motivati i giocatori danesi (al via quasi tutti i migliori) decisi a conquistare l'open di casa che, in dieci edizioni, si sono aggiudicati una sola volta la competizione con Rasmus Hojgaard (2023). Proverà a concedere il bis, ma hanno possibilità di puntare al successo anche il fratello gemello Nicolai, Thorbjorn Olesen, Hamish Brown, Niklas Norgaard, Jonathan Goth-Rasmussen e Rasmus Neergaard-Petersen. Non ne ha probabilmente Thomas Bjorn, che comunque sarà tra i concorrenti più seguiti dal pubblico.