L'Inter atterrata negli Usa: partita ufficialmente la missione Mondiale

La squadra, guidata dal neo tecnico Cristian Chivu, si allenerà nei prossimi giorni al campus della Università della California di Los Angeles (UCLA), per preparare il debutto nel Mondiale, in programma martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium contro i messicani del Monterrey. Dal 19 si sposterà a Seattle, dove si allenerà al Training Centre dei Seahawks e dove sfiderà al Lumen Field i giapponesi degli Urawa Red Diamons (il 21 giugno alle 12:00 ora locale, 21 italiane) e gli argentini del River Plate, match è in programma il 25 giugno alle 18:00 ora locale, quando in Italia saranno le 03:00 del 26 giugno.