Inter agli ottavi nel segno di Pio: Esposito e Bastoni regalano a Chivu la seconda vittoria

Nel secondo tempo il River parte forte, consapevole di dover sbloccare la partita per la qualificazione in virtù della vittoria del Monterrey. Sugli sviluppi di una punizione sullo spigolo dell’area di rigore Pablo Dias si trova in posizione per calciare a botta sicura verso la porta di Sommer: questa volta è Lautaro a vestire i panni del difensore e immolarsi sulla conclusione del difensore argentino. Lo stesso Lautaro pochi minuti più tardi sfiora il vantaggio nerazzurro: su una palla recuperata nella metà campo del River, il Toro viene lanciato verso la porta. Con un tocco dolcissimo il capitano dell’Inter elude l’intervento, ancora una volta di Pablo Dias, e calcia in scivolata per anticipare l’intervento di Acuna: la palla si stampa sul palo interno e viene sputata fuori. Ma l’Inter sta chiaramente salendo di colpi e, nel giro di quattro minuti si procura altre due palle gol. La prima è con Mkhitaryan, ancora una volta stoppato da un difensore dei Millonarios, l’altra è ancora per Lautaro. Il Toro, imbeccato perfettamente da una palla in profondità di Darmian, con una sterzata salta di netto Martinez Quarta. Poi però, di mancino, centra Armani. Ora però l’Inter continua a produrre palle gol o potenziali tali in serie. Al 63’ però Colidio, a sorpresa, ha l’occasione di portare in vantaggio il River: l’ex nerazzurro, pescato da un buon cross dalla sinistra, si trova da solo nel cuore dell’aria di rigore ma il suo colpo di testa è debole e viene facilmente neutralizzato da Sommer. La partita però cambia al 65 quando Mkhitaryan beffa Martinez Quarta su un controllo sbagliato: l’armeno ruba il tempo all’ex Fiorentina e si invola verso la porta. Il centrale del River deve stenderlo: espulsione solare. Al 71esimo l’Inter riesce finalmente a sbloccarla con Pio Esposito. Il giovane attaccante italiano riceve al limite da Petar Sucic, stoppa, sterza e poi apre il piattone spiazzando Armani. Un gol pesantissimo. La partita poi si innervosisce con i calciatori del River che fanno partire una sorta di caccia all’uomo con entrate durissime. Nel recupero ci sarebbe anche un’occasione per Mkhitaryan di raddoppiare: l’armeno dopo una cavalcata di Sucic si trova a tu per tu con Armani ma spedisce alto. Due a zero solo rimandato perché pochi secondi dopo Bastoni con la fascia al braccio trova il secondo gol nerazzurro: il difensore azzurro mette in mostra tutta la sua tecnica spezzando con un tunnel la linea difensiva del River, poi di sinistro dal limite buca Armani per il raddoppio. Il finale di partita è una corrida: entrate, scontri e addirittura un faccia a faccia tra Acuna e la panchina nerazzurra, in particolare con Ferri. Alla fine però è l'Inter a portare a casa vittoria e passaggio del turno: ad attendere i nerazzurri agli ottavi c'è il Fluminense.