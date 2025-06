Chivu si gode la sua Inter: "Superate le difficoltà e centrati gli ottavi. Oggi l'applauso va a Pio"

Come era accaduto con Carboni dopo il gol vittoria contro l'Urawa Red Diamond, Chivu e il resto della squadra, al rientro negli spogliatoi, hanno tributato al giovane Esposito un applauso: "Oggi abbiamo fatto un altro applauso per Pio: tra poco è anche il suo compleanno, dovrà offrirci qualche cena. Sono contento per lui perché è stato all’altezza di una partita vera, non facile da gestire dal punto di vista fisico e nervoso". Il futuro della giovane punta azzurra è ancora tutto da scrivere, ma per Chivu la decisione va rimandata al termine del Mondiale: "Se rimarrà con noi anche per la prossima stagione? Io non guardo mai troppo avanti, guardo quello che ho oggi a disposizione. Cerco sempre di trovare soluzioni e dare possibilità a tutti di sentirsi importanti e parte del progetto. Trovare energie e carattere nonostante le difficoltà, di essere sempre a disposizione della squadra. Il futuro si deciderà alla fine del Mondiale, ora siamo qui e vogliamo onorare al meglio la competizione".