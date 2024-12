Coppa del Mondo: Tumler vince il gigante di Beaver Creek, Pinheiro Braathen regala il primo podio al Brasile

Alle spalle dell'elvetico si piazza quindi lo sloveno Zan Kranjec che, dopo una serie di alti e bassi, sembra ritrovarsi sulla pista nordamericana concludendo la prima discesa con 56 centesimi di ritardo da Tumler, davanti al norvegese Atle Lie McGrath che dista 1"01 dal primo posto. Chi invece punta al primo storico podio per la sua nazione è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, sempre più in palla dopo lo stop di un anno, lontano 1"07, ma in gioco per la top three così come l'altro svizzero Loic Meillard, quinto a 1"10.