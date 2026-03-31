Tour du Rutor: Magnini-Palzer di rimonta, De Silvestro-Mollaret senza rivali

In contemporanea con la gara senior si è svolta anche la prova giovani con tracciati dedicati e dislivelli più contenuti, ma sempre in vero TDR Style. Tra gli under 20 successo del local Davide Gadin su Federico Pacchiarini e Nicola Rossi. Al femminile primo posto per Martina Scola su Gaia Calcini e Heidi Venturini. In gara under 18 Tommaso Gabrielli ha prevalso su Alex Vavassori e Niccolò Santoni. Tra le pari categoria podio alto per Marlies Sartori ha messo in fila Charline Cartier-Moulin e Veronica Bandiera. Da parte sua Marco Previsdomini su Cyril Fonteyraud Ponteyraud e Damiano Migliorati tra gli under 16 uomini. Al femminile Sofia Cloe Vesco l'ha spuntata su Giulia Tomasoni e Elisa Framarin. Per quanto riguarda gli under 14, successo di Riccardo Lanfranchi suGiovanni Marti e Edoardo Pellizzari al maschile e di Cecilia Zhara Buda su Marina Campana e Giulia Tiraboschi al femminile. Tra i più piccoli, gli under 12, Ettore Capitani ha battuto Matteo Pelegrini e Thomas Bombardieri. Al femminile vittoria di Emma Lanfranchi su Ginevra Rossi.