Sci: Schwarz beffa Noel a Madonna di Campiglio, lo slalom è austriaco  

SCI UOMINI

L'atleta di Villach risale dalla sesta posizione e beffa il francese, leader dopo la 1a manche, di 25/100. Sul podio anche Ryding, male Vinatzer

© Getty Images Lo slalom di Madonna di Campiglio, consueto appuntamento natalizio in notturna, resta stregato per gli atleti italiani: Alex Vinatzer, dopo una buona prima manche, affonda nella seconda e chiude 22°. Il vincitore è Marco Schwarz, che risale dalla 6a posizione e beffa Clement Noel, battendolo di soli 25/100. Completa il podio Dave Ryding (+0.39) dopo una grande prova, out Gross. L'austriaco ora guida anche la Coppa del Mondo, a +8 su Odermatt.

Lo slalom pre-natalizio di Madonna di Campiglio e il consueto appuntamento in notturna sul Canalone Miramonti si tingono dei colori dell'Austria: è Marco Schwarz a esultare, dopo essere risalito dalla sesta posizione, beffando Clement Noel. Il francese aveva chiuso la prima manche con 37/100 sui primi rivali, Meillard e Haugan, ma perde più di mezzo secondo dall'austriaco e si rivela nuovamente sfortunato su una pista dove non ha mai vinto. Ne approfitta Schwarz, che si rende imprendibile con un finale perfetto e chiude col tempo di 1.40.51, rifilando 25/100 all'atleta transalpino e 39/100 a Dave Ryding. Quest'ultimo chiude sul podio dopo una seconda manche strepitosa, che lo vede risalire dal 15° al 3° posto sfruttando una classifica che vedeva sedici atleti racchiusi in 1"01 dopo la prima run. Ryding si tiene dietro Haugan (+0.41) e Feller (+0.43) di pochi centesimi, con Kristoffersen (+0.44) sesto davanti a Meillard (+0.47) e McGrath (+0.52). Completano la top-10 Strasser ed AJ Ginnis, mentre la delusione enorme è italiana. Alex Vinatzer aveva chiuso in 13a posizione a 91/100 e sognava una rimonta simile a quella di Ryding, ma affonda dopo una serie di errori gravissimi sul piano. A quel punto risulta pressoché impossibile recuperare velocità per l'altoatesino, che si rassegna a una manche anonima, chiusa in 22a posizione con 1"70 di ritardo. Si era interrotta subito invece la gara di Stefano Gross, che si era qualificato col 30° ed ultimo tempo utile. Out nella prima manche Corrado Barbera (34°), Tommaso Sala (38°) e Giuliano Razzoli (43°), non erano arrivati al traguardo Kastlunger e Maurberger. Per Schwarz, vincitore a Madonna di Campiglio, la gioia è doppia: con questo successo è il nuovo leader nella classifica generale della Coppa del Mondo con 464 punti, +8 su Odermatt. E guida anche la classifica di specialità.