Sci, Mondiali: Norvegia e Germania d'oro nel parallelo

MONDIALI SCI

Tviberg trionfa nella prova femminile, tra i maschi vince Schmid

© afp Norvegia e Germania sorridono nel parallelo ai Mondiali di sci di Courchevel Meribel. Maria Therese Tviberg trionfa nella prova femminile anticipando l'elvetica Wendy Holdener, con la connazionale Thea Louise Stjernesund sul gradino più basso del podio. Tra i maschi vince invece Alexander Schmid: il tedesco domina la finale con l'austriaco Dominik Raschner, con un altro norvegese, Timon Haugan, terzo. Nessun italiano supera i quarti di finale.

Giornata da ricordare per la Norvegia e per la Germania ai Mondiali di sci in corso a Courchevel Meribel. Nel parallelo, la spedizione scandinava porta a casa addirittura tre medaglie, tra cui un oro. Si iscrive al medagliere, invece, la squadra tedesca, al primo podio nella rassegna iridata.

Tra le donne vince Maria Therese Tviberg al termine di un'emozionante finale con Wendy Holdener: la norvegese e la svizzera chiudono la prima metà di gara con lo stesso tempo, ma nella seconda il distacco è evidente (+0"67). La small final, quella per il bronzo, la vince un'altra norvegese: Thea Louise Stjernesund, che sfrutta l'uscita di scena della padrona di casa, la francese Marie Lamure capace di eliminare Marta Bassino.

Tra i maschi, invece, si impone Alexander Schmid, che domina la finale con Dominik Raschner: l'Austria deve così accontentarsi dell'argento. Non c'è gara sin da subito: il tedesco chiude la prima run con il massimo distacco possibile (+0"50) e guadagna nella seconda parte, chiudendo con quasi un secondo di vantaggio (+0"90). Il terzo posto va invece a Timon Haugan, che regala così la terza medaglia di giornata alla Norvegia: battuto l'austriaco Adrian Pertl (+0"19).

Giornata da dimenticare per l'Italia: le speranze erano tutte riposte in Marta Bassino, campionessa in carica e unica rappresentante azzurra tra le donne che esce tuttavia contro la padrona di casa Marie Lamure. Nel maschile, subito out Filippo Della Vite, che perde contro il campione Schmid, e Alex Vinatzer, che cede a Kranjec (+2"13). L'unico a qualificarsi per i quarti è Luca De Aliprandini, che sfrutta l'errore di Strasser negli ottavi ma deve arrendersi a Pertl (+0"56).