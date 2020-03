Sci: la Shiffrin parte per la Svezia, rientro in gara possibile ad Are

Mikaela Shiffrin potrebbe tornare alle gare nel prossimo weekend ad Are dove sono in programma, dal 12 al 14 marzo, lo slalom parallelo, il gigante e lo slalom. La statunitense, che manca alle gare da fine gennaio per l'improvvisa scomparsa del padre, ha annunciato su Facebook la sua partenza per la Svezia. La detentrice della Coppa del mondo, però, ha precisato che ancora non sa se sarà al cancelletto di partenza. La Shiffrin deve recuperare 153 punti alla Brignone in classifica generale.