Brignone, che forza: muove già il ginocchio. Ma c'è il rischio di un'altra operazione

Anche questa volta non si è smentita: Federica Brignone sa fare solo le cose in grande. L'ha ammesso anche lei sui social, consapevole che non sarà facile rialzarsi a 34 anni e con le Olimpiadi sullo sfondo. Nelle ultime ore ha iniziato la fisioterapia (muove già il ginocchio) e incassato la vicinanza della grande rivale Goggia oltre a quella del Presidente Sergio Mattarella. In ottica futuro però restano tante le incognite.