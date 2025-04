Federica Brignone pensa al futuro: "La gamba sta bene, a metà maggio deciderò se operarmi"

Il grande obiettivo di Federica Brignone rimarranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, una rassegna per cui la valdostana sta lavorando a fondo e che vorrà vivere a fondo complice anche le novità che i Giochi presenteranno: "Queste Olimpiadi saranno diverse a quelle che ho fatto in passato, in cui avevamo un unico villaggio olimpico e quasi tutti gli sport erano insieme - ha confessato la valdostana -. Lì non saremo nemmeno con i maschi (che saranno a Bormio, NdR). Sarà più simile a una grande Coppa del Mondo o un Mondiale. Ma da quando abbiamo saputo che i Giochi si svolgeranno in Italia i media sono stati molto presenti, soprattutto con me, quindi ci sarà molta pressione".