Sci, la legge di Hirscher, Kristoffersen sempre 2°

18/11/2018

Come un robot, Marcel Hirscher sa solo vincere. L'austriaco ha iniziato la stagione di Coppa del mondo maschile di sci vincendo lo slalom di Levi. Nessuna sbavatura per il sette volte vincitore della Coppa di cristallo che ha battuto ancora il rivale Kristoffersen. Nulla da fare per il norvegese che ha chiuso a +0.09 da Hirscher. Podio completato dallo svedese Myhrer a un secondo e mezzo. Male gli azzurri con Gross solo 17:esimo a oltre due secondi di distacchi. 22.esimo Maurberger, l'altro azzurro qualificato alla seconda manche.