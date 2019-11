Sci: Goggia coinvolta in un incidente sull'A4, illesa

Grande spavento per Sofia Goggia. La campionessa olimpica bergamasca di sci è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A4 all'altezza di Desenzano, nel Bresciano. Nel tamponamento tra più auto, l'atleta è rimasta illesa. Nell'aprile scorso al Sestriere la Goggia, nel tentativo di evitare un'autovettura che aveva improvvisamente frenato davanti a lei, era uscita di strada, con la sua macchina finita completamente sopra un furgone. Per fortuna in quell'occasione nessuno aveva riportato alcuna conseguenza fisica.