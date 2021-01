Sci, Goggia: "Sul podio con Elena Curtoni: la felicità è doppia"

SCI

"Sono contenta per oggi, anche di condividere il podio con Elena Curtoni che da piccola è stata il mio incubo, vinceva sempre. Ora dopo 20 anni ci ritroviamo insieme su un podio di Coppa del Mondo, la felicità è doppia". Questo il primo pensiero di Sofia Goggia dopo il trionfo in discesa libera a Crans Montana, il quarto in questa stagione in Coppa del Mondo.

"Non era facile, quando siamo scese noi coi primi numeri era buio, in alcuni passaggi non sono riuscita a spingere ma penso di aver preso le pendenze dove contava, e questo è bastato per la vittoria - ha aggiunto .- Si vive sempre per la prossima gara, per le esperienze che non abbiamo ancora provato. Io vado avanti giorno per giorno, cerco di essere una migliore atleta e una migliore sciatrice, già domani abbiamo una nuova gara che ci aspetta (superG, ndr). Oggi ho vinto, ma l'archivio presto esattamente come ho fatto ieri, faccio finta che queste discese mi siano servite come prova per domani. Una dedica? Alla federazione che ha fatto 100 vittorie".