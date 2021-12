Sci: Goggia strepitosa, serve il bis domina la discesa di Lake Louise

CDM DONNE

Con lo strepitoso tempo di 1'48"42, l'azzurra anticipa Johnson e Suter e trionfa per la seconda volta in due giorni

Strepitosa Sofia Goggia: nella Coppa del Mondo di sci, l'azzurra domina ancora la discesa di Lake Louise, conquistando il secondo successo in due giorni. Non c'è storia in Canada: la bergamasca ferma il tempo in 1'48"42, precedendo di ben 84 centesimi l'americana Breezy Johnson, che si conferma al secondo posto. Chiude il podio Corinne Suter a 1'49"40, bene le altre azzurre: Nadia Delago finisce sesta, Federica Brignone nella top 10.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia regina della discesa di Lake Louise Sofia Goggia si conferma perfetta nella discesa e conquista la seconda vittoria a Lake Louise, nonché la sesta di fila in questa specialità in Coppa del Mondo. Due gare praticamente impeccabili per la bergamasca, che si conferma ovviamente in testa alla classifica relativa alla discesa libera. La 29enne impone subito il suo ritmo: quinta a partire, firma un poderoso 1'48"42, tempo che rimane imbattuto per tutto il resto della gara, impossibile da superare per chiunque. La statunitense Breezy Johnson chiude nuovamente al secondo posto, ma ben distante da Goggia: addirittura 84 centesimi il ritardo nei confronti dell'azzurra, che rifila quasi un secondo alla svizzera Corinne Suter, che sale sul podio con 1'49"40, 14 centesimi in meno rispetto a Johnson.

Una discesa che regala soddisfazioni all'Italia: non solo la vittoria di Sofia Goggia, ma altre due azzurre in top 10. Nadia Delago, infatti, ferma il tempo in 1'49'76, a +1'34 dalla vincitrice di giornata e un solo centesimo in meno rispetto al quinto posto dell'austriaca Christine Scheyer (quarta Cornelia Huetter). Al decimo posto, invece, chiude Federica Brignone, di poco oltre il minuto e mezzo ma comunque capace di ottenere un ottimo 1'50"12. Bene anche Elena Curtoni quattordicesima con lo stesso tempo (1'50"56) di Joana Haehlen, mentre Nicol Delago scivola di poco fuori dalla top 20 e arriva ventunesima.