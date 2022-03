Sci: Elena Curtoni out, Federica Brignone vince la Coppa di SuperG

Federica Brignone ha vinto la coppa di SuperG. La sciatrice milanese ha matematicamente conquistato la coppetta di specialità prima ancora di scendere in pista nella gara di Lenzerheide, in Svizzera. Prima di lei è infatti finita fuori l'unica altra atleta che poteva contendergliela, l'altra azzurra Elena Curtoni, che aveva 374 punti in classifica contro i 477 della vincitrice della Coppa del Mondo nel 2020.

Getty Images