Sci, doppietta italiana Pellegrino-De Fabiani nella sprint di fondo a Cogne

16/02/2019

"Esco da questa gara come sempre con tanta consapevolezza. Questa gara tra l'altro era ancora di allenamento, tra virgolette, in funzione del Mondiale. Avevo bisogno di vincere perche' significava essere pronto da tutti i punti di vista, fisico e tattico", ha commentato Pellegrino. "Come dicevo in questi giorni, avevo bisogno di tutta quest'energia da parte dei tifosi, lo sci di fondo in Val d'Aosta e in Italia ha ancora il suo appeal - ha aggiunto - . Ne abbiamo avuto una dimostrazione e penso che la Fis faccia un errore se non prende la la linea di farci gareggiare sempre di più in località dove c'è tanta gente a bordo pista a tifare per i suoi beniamini".