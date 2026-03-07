Sci: CdM, Braathen vince gigante Kranjska Gora e accorcia su Odermatt

Luca Pinheiro Braathen conferma sulla Podkoren di Kranjska Gora che il suo recente titolo olimpico nel gigante è in buone mani e stacca il miglior tempo nella prima frazione in 1'10"36 e il quarto nella seconda per un totale di 2'11"95, con 54 centesimi di vantaggio nei confronti di Loic Meillard. A 80 si piazza Stefan Brennsteiner. Marco Odermatt è quinto a 1"33 dal leader e perde punti preziosi per la classifica di coppa di specialità, che lo vede ancora al comando con 495 punti, ma il brasiliano sale a 48 punti di distacco e tutto si giocherà nella gara delle finali. Resta in corsa anche Meillard che ha 89 punti dal compagno di squadra. Discreta seconda manche per Alex Vinatzer, che per tre quarti del tracciato riesce a guadagnare molto sugli avversari. Poi un errore nel finale, fa perdere al gardenese qualche decimo di troppo. Vinatzer recupera comunque 6 posizioni e chiude al 19/o posto con 2"58 di ritardo. Pippo Della Vite fa gara analoga: bene nella parte alta, un po' lento da metà in giù e finisce al 21/o posto, con 18 centesimi in più del compagno di squadra.