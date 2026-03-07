Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: doppietta Cina in para-biathlon, 16esimo Toninelli

Doppietta della Cina, con Jiayun Cai e Xiaobin Liu, nella sprint standing di para-biatlhon delle Paralimpiadi Milano Cortina sul circuito del lago di Tesero. Bronzo per il tedesco Marco Maier, che alla vigilia era uno dei favoriti per il gradino più alto del podio. Buona la prestazione dell'unico azzurro in gara, il bergamasco Cristian Toninelli, che ha chiuso in sedicesima posizione dopo due penalità per altrettanti errori al poligono. Toninelli, alla terza Paralimpiade e partito per la seconda volta con il pettorale 1, prima dello start ha elogiato "il gran lavoro fatto dai tecnici per la neve".