Sci, Brignone: "Io e Sofia Goggia non siamo amiche, ma la nostra rivalità è stata ingigantita dai media”

A "VERISSiMO"

L'azzurra si confessa a Silvia Toffanin: "“La mia carriera non è finita, spero di vincere ancora”

Federica Brignone, ospite sabato 16 aprile a Verissimo, parla del suo futuro dopo essere diventata la sciatrice italiana più vincente della storia: “La mia carriera non è ancora finita, quindi per il momento non penso a cosa farò dopo. Spero di vincere ancora. Non ho idea di quanto andrò avanti, voglio lavorare anno per anno senza l’ansia di pensare al fatto che debba smettere”.

Vedi anche pechino 2022 La Goggia alla mamma della Brignone: "Sgradevole e offensiva" E a Silvia Toffanin che le chiede della rivalità con Sofia Goggia, la campionessa milanese rivela: “Questa cosa delle antagoniste attira l’attenzione sul nostro sport, ma io non corro contro di lei, il mio avversario è il cronometro e tutte le altre sciatrici che partecipano alla gara. Nello sci c’è molto rispetto, noi due sicuramente siamo persone diverse con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media”. Sul fatto se si possano definire amiche o meno, Federica Brignone ribadisce: “Non posso parlare di amicizia, siamo compagne di squadra e siamo due grandi atlete che hanno ottenuto risultati incredibili, riportando lo sci ad altissimo livello. Quello che abbiamo fatto è degno di rispetto”. Una carriera costellata di successi che poggia le sue basi sullo splendido rapporto con la sua famiglia, in particolare con sua mamma: “È una persona meravigliosa, ha un’energia incredibile e con lei, ancora oggi, mi confido e faccio molte attività. Ci sono state sicuramente piccole incomprensioni in questi anni, ma vado molto d’accordo con lei e con tutta la mia famiglia. Mio papà è stato il mio primo maestro e mio fratello è il mio attuale allenatore”.

Infine, la fuoriclasse si lascia andare a una confessione sul tema dell’amore: “Sono fidanzata, è uno sciatore ma non fa parte della Coppa del Mondo di sci - e aggiunge - Ci frequentiamo da più di un anno e sono felice perché è una persona fantastica”.