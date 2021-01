Sci, Coppa del Mondo: Sofia Goggia super! È sua la discesa

DISCESA CRANS MONTANA

Sofia Goggia si conferma regina della discesa e si prende anche la gara di Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La campionessa olimpica bergamasca chiude la propria prova con fermando il cronometro in 1:10.10. Seconda la ceca Ester Ledecká, a +0.20; terza la statunitense Breezy Johnson, a +0.57. Pesantissimo quarto posto di Petra Vlhova, che mette un altro tassello importante per la generale.

Non c’è vento che tenga per Sofia Goggia. La regina della discesa conquista anche Crans Montana. Dopo Val d’Isere e St.Anton, la campionessa olimpica bergamasca cala il tris stagionale (che è consecutivo in questa specialità) conquistando la prima delle due libere in programma nella località svizzera. Goggia raggiunge così la doppia cifra nelle vittorie in Coppa del Mondo e, soprattutto consolida, il suo pettorale rosso di leader della classifica di specialità, allungando su tutte le avversarie. Si porta infatti a quota 380 punti, contro i 240 dell’americana Johnson e i 238 della svizzera Suter, oggi lontanissima dalle posizioni che contano. Dopo l’infortunio al polso del febbraio 2020, la sciatrice bergamasca è tornata quindi la dominatrice della specialità.

Nonostante gli organizzatori siano stati costretti ad abbassare la partenza per le folate nella parte alta, la stessa gara è stata poi interrotta a lungo proprio per un improvviso aumentare del vento. In ogni caso, alle spalle della nostra connazionale, sale ancora sul podio Ester Ledecká. La ceca, ormai grande protagonista della velocità, chiude al secondo posto a 20 centesimi da Goggia. Conferme arrivano anche dall’americana Breezy Johnson, terza al traguardo con 57 centesimi di ritardo dalla vetta. Eccezionale quarto posto di Petra Vlhova (+0.89), che eguaglia il risultato dello scorso anno proprio a Crans Montana. Per la slovacca una quarta posizione fondamentale in chiave classifica generale di Coppa del Mondo, visto che così guadagna moltissimi punti su Michelle Gisin e Marta Bassino, oggi molto attardate.

Quinte a pari merito la svizzera Jasmine Flury e la tedesca Kira Weidle (+0.95), che hanno preceduto la svizzera Priska Nufer (+1.05) e l’austriaca Mirjam Puchner (+1.07). Completano la Top-10 Federica Brignone (+1.09) e un’ottima Nadia Delago (+1.15), al suo miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. A ridosso delle prime dieci chiudono Elena Curtoni (+1.17) e Laura Pirovano (+1.22). Molto più indietro Marta Bassino (+2.51).